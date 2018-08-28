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В Париже на акции «желтых жилетов» начались беспорядки

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© Дмитрий Орлов/ТАСС

В Париже во время традиционной субботней акции «желтых жилетов» начались беспорядки, сообщает французский телеканал BFMTV.

По данным на 15.00 среднеевропейского времени, полиция задержала 137 человек.

В 12-м округе французской столицы активисты подожгли несколько автомобилей и баки с мусором. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ, отмечает газета «Известия».

Кроме того, манифестанты забросали полицейских бутылками с веществом, по запаху напоминающим экскременты, а недалеко от площади Бастилии в страже порядка полетели кирпичи и самокаты, сообщает РИА Новости.

Напомним, массовые протесты во Франции начались 17 ноября прошлого года. Протестующие требуют от правительства понижения цен на топливо, снижения налогов, увеличения минимального уровня заработной платы и отставки президента страны Эммануэля Макрона.

Акции «желтых жилетов» сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.

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