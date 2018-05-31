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Жена Дмитрия Быкова рассказала о его состоянии

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© wikimedia.org

Супруга писателя Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила об улучшении его состояния.

На своей странице в Facebook она написала, что Быков слышит и реагирует, у него наблюдается положительная динамика.

Ранее она отметила, ссылаясь на врачей, что у ее мужа «небольшие изменения к лучшему».

Кроме того, Ирина Лукьянова поблагодарила поклонников писателя «за тысячи добрых слов, за понимание, сочувствие, мощную поддержку».

Как сообщал "Ридус", 16 апреля Дмитрия Быкова госпитализировали в тяжелом состоянии в Уфе, куда он прилетел на встречу с читателями. Писателя ввели в состояние искусственной комы.

Первоначально врачи подозревали у него инсульт, однако предварительный диагноз не подтвердился

Вечером в четверг, 18 апреля, Быкова самолетом доставили из Уфы в столицу.

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