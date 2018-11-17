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Инсульт не подтвердился: состояние писателя Быкова остается тяжелым

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© wikimedia.org

Писатель Дмитрий Быков, накануне госпитализированный в Уфе с подозрением на инсульт, по-прежнему находится в тяжелом состоянии, улучшений его самочувствия по итогам ночи, проведенной в больнице, не наблюдается.

Такие данные утром в четверг приводит ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах Башкирии.

В данный момент писатель находится в состоянии искусственной комы. Поставленный ранее предварительный диагноз «инсульт» не подтвердился, уточнил собеседник агентства.

Напомним, 16 апреля Дмитрия Быкова доставили в реанимацию одной из местных больниц прямо с самолета, на котором он прилетел в Уфу. В столице Башкортостана писатель должен был прочитать лекцию «Русский анекдот как литературный жанр».

Вскоре после госпитализации к ситуации подключилась министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, поручившая провести телемедицинскую консультацию с участием внештатных специалистов Минздрава в области неврологии, анестезиологии и реаниматологии.

Дмитрий Львович Быков родился 20 декабря 1967 в Москве, в 1991 году окончил факультет журналистики. Быков — автор 12 романов и более 15 поэтических сборников, биографий Пастернака, Окуджавы, Горького и Маяковского. Совместно с Михаилом Ефремовым писатель стал автором сатирических проектов «Гражданин поэт» и «Господин хороший».

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