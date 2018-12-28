Проукраинский политолог Ковтун попал в базу данных «Миротворца»

Политолог Вячеслав Ковтун, представляющий в эфире ток-шоу на российских каналах «украинскую» точку зрения на события международной политики, попал в базу скандально известного сайта «Миротворец».

«В список скандального сайта „Миротворец“ попал политолог Вячеслав Ковтун. Как отмечается на его „странице“, он туда попал за осознанное участие в антиукраинских пропагандистских российских акциях за материальное вознаграждение», — сообщает издание «Страна.ua».

Активисты «Миротворца» подозревают, что в 2017 году Ковтун приобрел на заработанные на участии в российских шоу недвижимость в Москве.

Напомним, администрация «Миротворца» отслеживает незаконные, с точки зрения киевских властей, посещения Крыма россиянами и иностранцами и объявляет «нарушителей» врагами Украины. После этого в подавляющем большинстве случаев въезд на Украину для них оказывается закрыт. Также в базе данных сайта может оказаться любой человек, который критикует политику властей Украины.

В числе знаменитостей, которые были добавлены в базу «Миротворца» в 2018 году — экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, французский актер Сами Насери, сооснователь британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс, певец Сергей Шнуров, актер Константин Хабенский и многие другие. Хотя внимание украинских правоохранительных органов неоднократно обращали внимание на то, что администрация «Миротворца» нарушает законы о персональных данных, никаких мер к сайту принято не было.



Как сообщал «Ридус», заработок Вячеслава Ковтуна на российском ТВ может составлять до 700 тысяч рублей и более в месяц. Работу Ковтуна нельзя назвать слишком легкой: ему регулярно приходится сносить оскорбления, а иногда — и побои.