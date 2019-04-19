Панин объяснил свою любовь к нудистским пляжам

Актер Алексей Панин объяснил свою любовь к отдыху на нудистских пляжах контактами со Вселенной и ощущением доброты. Очередные экстравагантные высказывания артиста прозвучали в эфире программы «Вечернее шоу Аллы Довлатовой» на «Русском радио».

Когда я там, то нет никаких зажимов и проблем. Остаются только Вселенная и человек. Видишь только звезды, море и дельфинов. Я считаю, что наше общество испортили трусы. Когда снимаешь трусы — становишься добрым, — заявил Панин.

Кроме того, артист рассказал о походе на подобный пляж в компании своей коллеги Татьяны Арнтгольц. По словам Панина, дело происходило в местечке Дивноморское близ Геленджика.

Сначала она была в некотором напряжении, а потом почувствовала себя самым счастливым человеком. Там кто в купальнике был, кто в трусах. Кто хотел, тот раздевался. Там никто на тебя не смотрит, — рассказал актер.

Кроме того, в эфире двухчасовой передачи Алексей Панин успел высказаться по поводу многих насущных тем и последних скандалов. Так, своим вниманием он не обошел и недавний инцидент с участием народного артиста России Александра Панкратова-Черного, которого на этой неделе сняли с самолета в аэропорту Барнаула.

Просто попался какой-то неудовлетворенный жизнью бортпроводник. Непонятно, почему не вышли летчики. Александр — открытый человек. Всегда держит себя в руках. Он не Леша Панин, который может плюнуть в рожу, — рассудил Панин.

Напомним, в минувшем декабре в дебоше на борту самолета уличили самого Алексея Панина. Тогда артист списал инцидент на выдумки журналистов.