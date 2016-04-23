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Панкратов-Черный объяснил, почему его сняли с рейса в Барнауле

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© Интерпресс/ТАСС

Народный артист России Александр Панкратов-Черный объяснил, почему его сняли с рейса Барнаул — Москва.

По его словам, будучи в бизнес-классе, он «попросил 100 грамм водки».

Мальчик, я не знаю, голубенький он или нет, сказал, что я адекватно себя не веду, что я пьяница и алкоголик, и просит задержать самолет, — сказал артист, обращаясь к пассажирам и прося у них прощения за задержку.

«Он собирает подписи пассажиров, которые подтвердят, что Панкратов-Черный был в неадекватном состоянии», — добавил артист.

Видео с его обращением к пассажирам было опубликовано в соцсети, отмечает ФАН.

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