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Военные посадили под Псковом самолет-нарушитель из Прибалтики

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© EPA/ТАСС

Российские военные летчики принудительно посадили в Псковской области легкомоторный самолет, нарушивший воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики. Пилот самолета задержан.

«Он двигался на низкой высоте и не отвечал на запросы с земли. С учетом характеристик полета, предположительно, воздушное судно попало на территорию России из соседнего прибалтийского государства с нарушением госграницы», — рассказал «Интерфаксу» информированный источник.

На перехват самолета-нарушителя с российской стороны был поднят истребитель. Хотя пилот воздушного судна не отвечал на запросы по радиосвязи, внешний вид истребителя произвел на него достаточно сильное впечатление, чтобы принять решение о немедленной посадке.

Сама посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Личность, гражданство и цели полета иностранного пилота устанавливаются.

Прибалтика является местом постоянного контакта российских и натовских военных самолетов. 23 марта дежурные истребители Су-27 дважды за сутки сопровождали американские стратегические бомбардировщики B-52H над нейтральными водами Балтийского моря, не дав им приблизиться к российской границе.

В начале марта Минобороны сообщало о перехвате Су-27 американского самолета-разведчика RC-135. После этого, по данным Национального центра управления обороны, самолеты ВВС США выполнили еще семь полетов над Балтийским морем.

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