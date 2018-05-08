Военные посадили под Псковом самолет-нарушитель из Прибалтики
- 19 апреля 2019, 10:00
- Сергей Болотов, журналист «Ридуса»
Российские военные летчики принудительно посадили в Псковской области легкомоторный самолет, нарушивший воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики. Пилот самолета задержан.
«Он двигался на низкой высоте и не отвечал на запросы с земли. С учетом характеристик полета, предположительно, воздушное судно попало на территорию России из соседнего прибалтийского государства с нарушением госграницы», — рассказал «Интерфаксу» информированный источник.
На перехват самолета-нарушителя с российской стороны был поднят истребитель. Хотя пилот воздушного судна не отвечал на запросы по радиосвязи, внешний вид истребителя произвел на него достаточно сильное впечатление, чтобы принять решение о немедленной посадке.
Сама посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Личность, гражданство и цели полета иностранного пилота устанавливаются.
Прибалтика является местом постоянного контакта российских и натовских военных самолетов. 23 марта дежурные истребители Су-27 дважды за сутки сопровождали американские стратегические бомбардировщики B-52H над нейтральными водами Балтийского моря, не дав им приблизиться к российской границе.
В начале марта Минобороны сообщало о перехвате Су-27 американского самолета-разведчика RC-135. После этого, по данным Национального центра управления обороны, самолеты ВВС США выполнили еще семь полетов над Балтийским морем.
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