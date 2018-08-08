Опубликовано видео наезда автомобиля на пешеходов в Петербурге

В соцсетях опубликовали кадры в момент ДТП у Аничкова моста в центре Санкт-Петербурга, которые зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Как ранее сообщал «Ридус», в результате инцидента были госпитализированы шесть человек. Среди пострадавших один ребенок и два иностранца — гражданка Эстонии и гражданин Германии. Один из пострадавших — россиянин — доставлен в больницу в тяжелом состоянии.