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Опубликовано видео наезда автомобиля на пешеходов в Петербурге

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© vk.com

В соцсетях опубликовали кадры в момент ДТП у Аничкова моста в центре Санкт-Петербурга, которые зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Как ранее сообщал «Ридус», в результате инцидента были госпитализированы шесть человек. Среди пострадавших один ребенок и два иностранца — гражданка Эстонии и гражданин Германии. Один из пострадавших — россиянин — доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

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