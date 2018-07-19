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Шесть пешеходов госпитализированы после ДТП в центре Петербурга

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© youtube.com

В Санкт-Петербурге шесть человек госпитализированы после ДТП в центре города, сообщила в своем микроблоге в Twitter вице-губернатор Анна Митянина.

По ее словам, среди пострадавших один ребенок и два иностранца — гражданка Эстонии и гражданин Германии.

Один из пострадавших — россиянин — доставлен в больницу в тяжелом состоянии, отметила Митянина.

В четверг, 18 апреля, около 16.45 у Аничкова моста на пересечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта столкнулись два легковых автомобиля, сообщается на сайте регионального управления МВД. По данным полиции, один из автомобилей выехал на пешеходную зону и совершил наезд на пешеходов.

Один из сбитых автомобилем пешеходов упал в реку, сообщает РЕН ТВ.

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