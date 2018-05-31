Советник главы МВД Украины призвал робота-Порошенко соблюдать законы

Советник главы украинского МВД Владимир Мартыненко сообщил о звонке робота с голосом действующего президента страны Петра Порошенко. Подробностями ситуации помощник главы силового ведомства поделился на своей странице в Facebook.

Звонок с городского номера. Голос представляется Петром Порошенко, президентом Украины. Я даже поздоровался. Просил поддержать его 21-го числа на выборах. Хотел задать ему пару вопросов, но голос в записи рассказывал свое, — написал Мартыненко.



Как ни странно, понимание того, что с ним разговаривает автоответчик, не смутило советника. Пользуясь случаем, он решил обратиться к президенту Украины с просьбой соблюдать местное законодательство во время предстоящих дебатов и голосования.

«Ладно, говорю я голосу, подумаю. Только попросите своих сторонников вежливо вести себя в „Олимпийском“ и не нарушать закон. Да и вообще его не нарушать. Вряд ли голос меня услышал, но, думаю, меня услышали „уши“ с Владимирской (место расположение штаба Службы безопасности Украины в Киеве — прим. „Ридуса“). Передайте президенту, „уши“, что закон нужно соблюдать всем. И голосам тоже. Ему особенно. Он же Гарант», — поделился сутью своей просьбы к голосу президента Владимир Мартыненко.

Как стало известно в четверг днем, предвыборный штаб президента Порошенко действительно запустил автоматический обзвон избирателей. Представители действующего президента, в частности, подтвердили такую информацию местному изданию Liga.net.

Напомним, второй тур президентских выборов на Украине состоится в ближайшее воскресенье, 21 апреля. Гражданам страны предстоит сделать выбор между действующим главой государства Петром Порошенко и кандидатом от партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским.

В пятницу в НСК «Олимпийский» должны состояться дебаты претендентов на высокий пост.

Ранее, арестованный главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, почему над Порошенко смеются в Киевском СИЗО.