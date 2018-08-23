Кирилл Вышинский объяснил, почему над Порошенко смеются в СИЗО

Находящийся в заключении главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, как относятся к действующему президенту страны Петру Порошенко другие узники Киевского СИЗО. По словам журналиста, большинство заключенных смеются над действиями главы государства, отчаянно пытающегося продлить свои полномочия еще на один срок.

Над Порошенко тюрьма откровенно смеется. Смеются над человеком, который в 14-м году пообещал закончить войну на Донбассе за несколько недель, а затем понял, что лучше на ней зарабатывать… Смеются в тюрьме и над тем, как за две недели до второго тура Порошенко начал признавать ошибки своего почти пятилетнего правления, — рассказал Вышинский.

Однако, по словам журналиста, в риторике президента присутствуют и такие темы, от которых украинским заключенным «становится не до смеха».

В качестве примера он привел заявления Верховного главнокомандующего о самой боеспособной армии в Европе, а также постоянные напоминания Порошенко о безвизовом режиме с Европейским союзом и создании поместной православной церкви на Украине, передает РИА Новости.

Напомним, журналист Кирилл Вышинский был задержан 15 мая прошлого года. В тот же день прошли обыски в редакции возглавляемого им информационного агентства.

Два дня спустя Херсонский городской суд арестовал Вышинского сроком на два месяца без права внесения залога. Позднее срок ареста неоднократно продлевался.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится в ближайшее воскресенье, 21 апреля. Гражданам страны предстоит сделать выбор между действующим главой государства Петром Порошенко и кандидатом от партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским.

В пятницу должны состояться дебаты претендентов на высокий пост.