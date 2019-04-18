9 нелепых изобретений, которые вас рассмешат, но никогда не понадобятся

В интернете можно найти способы для решения любой проблемы. С каким бы вопросом вы ни столкнулись, будьте уверены, что в соцсетях уже написаны решения, инструкции и их обсуждения на несколько страниц. Американский дизайнер Мэтт Бенедетто (Matt Benedetto) решил пойти ещё дальше — он сам придумывает несуществующие проблемы, а потом создаёт приспособления, которые помогают их решить. «Ридус» уже публиковал нелепые изобретения американца, такие как чесалка для ног, свеча-кастет и наушники-палочки, но неутомимый дизайнер на этом не остановился и придумал ещё девять уникальных, но никому не нужных вещей.

За последний месяц я нашёл девять новых проблем, с которыми никто в мире никогда не сталкивался, и придумал, как их решить. Если вы обнаружите, что хотите использовать мои новейшие изобретения, вам следует немедленно пересмотреть свою жизнь, — иронизирует он.

Несмотря на уверенность создателя в бесполезности своих изобретений, среди его подписчиков в Instagram есть люди, которые готовы приобрести ту или иную нелепую штуковину. Находятся и те, кто подкидывает изобретателю новые идеи, поэтому дизайнер обещает не останавливаться на достигнутом и продолжать решать выдуманные проблемы с помощью своего безумного творчества.

1. Очки-жалюзи

Обычные солнцезащитные очки получают новую жизнь со шторками для жалюзи! Теперь вы в силах сами выбирать, сколько света будет поступать сквозь очки, сможете шпионить за кем угодно из-за створок жалюзи, а если захотите, и вовсе закроете их, чтобы не видеть всяких неприятных людей.

2. Личное зеркало заднего вида

Вы не пропустите ничего из того, что происходит за вашей спиной, если обзаведётесь персональным зеркалом заднего вида. Закрепите его у себя на плече с помощью удобной резинки и будьте всегда начеку!

3. Удлинитель пальца

Расширяйте свои возможности с помощью универсального удлинителя для пальцев. Его можно надеть на любой палец и дотянуться до всего, до чего вы раньше не могли. Вперёд, открывать новые высоты!

4. Щётка с собачьей шерстью

Если вы хотите завести собаку, но всё никак не получается, то просто начните говорить всем, что она у вас уже есть! С помощью шерстяной щётки распределите шерсть по своей одежде, и тогда ни у кого не возникнет и тени сомнений. Можно выбрать любимую породу и цвет шерсти!

5. Беруши-антиспойлеры «Игры престолов»

На экраны вышел финальный, восьмой сезон культового сериала «Игра престолов», и только ленивый не говорит об этом. Надоело слушать? Не хотите попасть на спойлеры? Ненавидите этот сериал? Эти беруши-антиспойлеры помогут вам! Теперь, едва заслышав кодовые слова «Джон Сноу — король Севера» или «Дейнерис Бурерождённая — мать драконов», сразу же втыкайте затычки в уши и будьте спокойны.

6. Летающий зонт-дрон

Наслаждайтесь дождливым днём без необходимости носить зонтик. Освободите руки и оставайтесь полностью сухим, потому что этот парящий зонт последует за вами везде, куда бы вы ни пошли!

7. Гантеля — подставка для пива

Теперь можно качать мышцы и пить пиво одновременно. С этой гантелей и подставкой для пивной банки ваши занятия спортом станут очень приятными. Отныне вы не алкоголик, а спортсмен!

8. Вилка-соусница

Смешивайте свои любимые соусы при помощи специальной вилки. Просто тщательно заполните каждый отсек разными специями и наслаждайтесь новыми вкусами. Можно носить эту удобную вилку с собой и не покупать соусы в ресторанах, сэкономив на этом уйму денег.

9. Успокоительный пакет ИКЕА

Если вы взялись собирать мебель от ИКЕА, но запутались и расстроились, не переживайте! Подышите в этот специальный пакет, и всё тут же наладится. Только не переусердствуйте, чтобы избежать гипервентиляции!

Что вы думаете об этих изобретениях? Какое приспособление захотели приобрести в личное пользование?