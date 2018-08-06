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Дизайнер придумал смешные изобретения, которые никогда не пригодятся

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  • 29 марта 2019, 19:50
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Американский дизайнер Мэтт Бенедетто (Matt Benedetto) придумал безумную идею — создавать приспособления, которые могут решить несуществующие проблемы.

Моя коллекция ненужных изобретений наполнена продуктами, которые никто не просит, но я взял на себя обязательство дать этим вещам жизнь. Я создаю вещи, которые могут помочь решить самые сложные проблемы в мире,… которых на самом деле не существует. И если вам даже придёт в голову, что их можно как-то использовать, поверьте мне, все эти изобретения совершенно никому не нужны — иронично замечает американец.

Несмотря на уверенность создателя в бесполезности своих изобретений, среди его подписчиков в Instagram есть люди, которые готовы приобрести ту или иную нелепую штуку. А сам дизайнер обещает не останавливаться на достигнутом и продолжать решать выдуманные проблемы с помощью своего странного творчества.

1. Чесалка для ног

Чтобы в любой момент было удобно почесать ногу.

2. Наушники-палочки для суши

Вдруг придёте в японский ресторан, а у вас палочек нет, вынимаете их из AirPods и вуаля!

3. Трубка для передачи водителю вкусняшек с заднего сиденья

В поездках на такси или с друзьями транспортируйте ваши любимые закуски прямо с заднего сиденья в руки водителя безопасно и легко.

4. Скоба для создания усов, как у Халка Хогана

Вы всегда завидовали роскошным усам Хогана? С этой скобой для бритья вы получите их идеальную копию на своём лице!

5. Свеча-кастет

Специальное устройство для защиты дома в ночное время. Освещайте себе путь, когда дерётесь с врагом.

6. Фигурный валик для стен, которые не нужно красить.

С помощью этого удивительно полезного валика вы можете промаркировать стены, не требующие покраски.

7. Личный крючок для одежды

Персональная вешалка, которая везде и всюду будет следовать за вами.

8. Форма для льда «водка» без водки

Если вы пытаетесь меньше пить, но всё ещё жаждете любимый коктейль, добавьте в свой стакан лёд в форме слова «водка», чтобы пить безалкогольный коктейль с водкой.

9. Двойной чехол для двух айфонов

Прекратите заглядывать в фотографии своих друзей, чтобы узнать, хорошо ли вы получились! С чехлом для двух айфонов вы сразу увидите, как выглядите.

10. Кровать для телефона

Ваш смартфон тоже заслуживает спокойной ночи!

Как вам нравятся такие изобретения? Что-нибудь захотели приобрести в личное пользование?

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