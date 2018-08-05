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Названа официальная причина крушения зонда «Берешит»

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  • 18 апреля 2019, 12:53
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© SpaceIL

Израильская компания SpaceIL, разработавшая лунный посадочный модуль «Берешит», выяснила причину падения аппарата на Луну 11 апреля.

Несмотря на то, что инженерам все-таки удалось перезапустить бортовой компьютер, спасти аппарат не удалось. Перезагрузка компьютера только увеличила скорость падения аппарата до 475 километров в час, уточнили специалисты.

В ходе расследования ученые выяснили, что причина поломки крылась не в двигателе модуля, как предполагалось ранее, а в программном сбое бортового компьютера. Ему была задана «ошибочная команда», которая привела к «цепной реакции».

Скорее всего, во время посадки в компьютер зонда поступила неправильная команда, которая и привела к выключению главного двигателя „Берешита“ и помешала нам повторно включить его, — сообщается в SpaceIL.

Проведенное расследование показало, что сбой носил программный характер, а не аппаратный, поэтому ученые при создании нового зонда будут учитывать эти проблемы.

Напомним, что запуск лунного зонда «Берешит» был осуществлен 22 февраля 2019 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9. За это время специалисты несколько раз проверили рабочие системы зонда, и, по заявлению разработчиков, «Берешит» был готов к посадке.

11 апреля в 22:25 по московскому времени зонд не смог совершить мягкую посадку и разбился. Несмотря на неудачу, компания планирует продолжить миссию и создать новый зонд.

Зонд «Берешит» в любом случае вошел в историю — он стал первым частным космическим аппаратом, облетевшим Луну и вышедшим на окололунную орбиту.

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