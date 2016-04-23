Израильский аппарат «Берешит» не смог приземлиться на Луне

Совершая посадку на Луну, потерпел аварию израильский космический аппарат «Берешит», заявил один из руководителей компании SpaceIL.

«Мы, к сожалению, не смогли посадить аппарат», — признался он.

До этого стало известно, что сначала произошел сбой в работе главного двигателя, а затем аппарат потерял связь с центром управления полетом.

Как уточняет ТАСС, «Берешит» разбился во время прилунения.

Ранее сообщалось, что запуск лунного зонда «Берешит» был осуществлен 22 февраля с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Согласно отчетам миссии, стартовая масса зонда составила 585 килограммов.

Несмотря на то, что запуск спутника прошел успешно, второе включение двигателей не состоялось из-за сбоя в работе бортового компьютера.

Тем нее менее 6 марта аппарат прислал на Землю первые снимки с бортовой камеры, на одном из которых запечатлена наша планета.