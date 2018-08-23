Светлаков оправдал тиранию Сталина

Комедийный актер Сергей Светлаков оправдал тиранию Иосифа Сталина, оценив сталинизм как необходимое условие выживания Советского Союза в Великой Отечественной войне.

«У меня двоякая оценка, как и у большинства людей. Он преступник и тиран, но исходя из того, каким образом он индустриально, морально и всяко сплотил страну, которая смогла выиграть в войне… Там если бы не было у власти тирана, я так думаю, скорее всего, проиграли бы войну, если бы не было идеологии, которая сидела в моем деде», — заявил Светлаков в интервью Ксении Собчак, которое она взяла для своего YouTube-проекта.



При этом он призвал «не трогать Ленина» и отложить оценку острых моментов советской истории. «Такие вещи так просто не уходят. И оценка должна быть только спустя какое-то время, когда меняются поколения. Не пришло просто время», — пояснил он свою мысль.

Сама Ксения Собчак отметила, что к Сталину положительно относятся даже те люди, которые ходят на ее выступления и в целом разделяют ее взгляды. К президенту Борису Ельцину большинство россиян, по ее наблюдениям, напротив, настроены враждебно.

На днях правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал «моральными уродами» людей, которые одобряют политику его прадеда. Комментируя результаты соцопроса «Левада-Центра», согласно которым о своем восхищении Сталиным заявил 51% респондентов, а об уважении к нему — 41%, Джугашвили сделал вывод, что более 40% опрошенных россиян считают преступления вполне нормальным явлением.

В декабре прошлого года тележурналист Владимир Познер назвал «рабами» людей, которые «преклоняются перед диктатором» Иосифом Сталиным. В этом году Познер выразил надежду, что «когда-нибудь страна или народ сможет признаться в том, что Сталин был величайшим преступником и что ответственность за его поступки несет, в частности, народ, который его поддерживал». В пример россиянам он привел немцев, которые глубоко раскаялись за поддержку Гитлера.



Ранее «Ридус» рассказывал о точке зрения 24-летнего депутата гордумы Екатеринбурга Андрея Пирожкова, который заявил, что сталинские репрессии были неизбежны, поскольку в то время у высшего руководства СССР просто не было другого способа решить стоявшие перед страной сложнейшие задачи.

