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Правнук Сталина назвал восхищающихся его прадедом «моральными уродами»

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© youtube.com

Яков Джугашвили, приходящийся правнуком Иосифу Сталину, назвал «моральными уродами» людей, которые одобряют политику его прадеда.

Комментируя результаты соцопроса «Левада-Центра», согласно которым о своем восхищении Сталиным заявил 51% респондентов, а об уважении к нему — 41%, Джугашвили сделал вывод, что более 40% опрошенных россиян считают преступления вполне нормальным явлением.

«Антисталинская и антисоветская ложь превратила народ в моральных уродов и дегенератов, которые искренне считают, что великие цели достигаются путем совершения преступлений теми, кто по долгу службы обязан с преступностью бороться», — заявил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Как ранее писал «Ридус», из опроса «Левада-Центра» следует, что Сталина никогда (после 1953 года) не одобряло такое число россиян, как в 2019 году. Сегодня его одобряют (или как минимум не осуждают) 77% опрошенных.

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