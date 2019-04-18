Минфин США заблокировал счета ЦБ Венесуэлы

Минфин США внес Центральный банк Венесуэлы в санкционные списки и заблокировал его активы в юрисдикции Соединенных Штатов.

«Минфин вводит санкции против Центрального банка Венесуэлы, чтобы предотвратить его использование режимом Венесуэлы в качестве инструмента, продолжающего разграблять венесуэльские активы и эксплуатировать госучреждения для обогащения коррумпированных представителей режима», — передала журналистам комментарий министра финансов США Стивена Мнучина его пресс-служба.



Как сообщает «Интерфакс», под санкции также попала глава ЦБ Венесуэлы Илиана Хосефа Русса Теран.

Несмотря на давление со стороны США и их союзников, президента Мадуро по-прежнему поддерживают венесуэльские армия и полиция. Кроме того, в страну прибыли российские военные специалисты. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости вывода российских военных из Венесуэлы, Палата представителей Конгресса США единогласно приняла закон, который предписывает Белому дому бороться с российским влиянием в Венесуэле, а спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил о том, что Вашингтон найдет средства заставить Москву «заплатить» за поддержку президента Мадуро.

Напомним, в начале года министр финансов США Стивен Мнучин пообещал России новые жесткие санкции. При этом по данным ЦБ РФ на 1 апреля 2019 года золотовалютные резервы России хранятся по большей части в иностранной валюте (на 387,6 миллиарда долларов США), и лишь отчасти — в золоте. Общий объем золотовалютных запасов России по состоянию составил 487,8 миллиарда долларов США.

