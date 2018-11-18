Весившая полтора центнера женщина сбросила 76 кг, чтобы угнаться за сыном

Жительница австралийского города Перт Белинда Броди (Belinda Brodie) начала набирать вес после того, как переехала из Новой Зеландии и стала меньше двигаться. Сначала незаметно, по несколько килограммов в месяц, а после рождения ребёнка — стремительно до 100 кг.

В 2013 году я поехала с трёхлетним сыном Оливером в зоопарк, и он, как любой активный мальчишка, очень резво везде бегал и всё хотел посмотреть, а я не могла за ним угнаться, я потела, задыхалась и ненавидела себя, это было так неловко, — вспоминает 32-летняя женщина.

Набранные после родов лишние килограммы прибавлялись с каждым годом, и вскоре женщина весила уже полтора центнера, этому способствовало и неправильное питание: «Я могла приготовить несколько подносов выпечки и съесть их все сама за один присест. Это было ужасно».

После того самого похода в зоопарк австралийка встала на весы, увидела цифру 145 килограммов и твёрдо решила похудеть.

Белинда полностью пересмотрела свой рацион питания, состоящий из углеводов и хлеба, выпечки и макарон, перейдя на здоровые продукты с большим количеством полезного белка и свежих фруктов и овощей.

«Я начала бегать трусцой каждое утро и в конце концов пошла в спортзал и на занятия фитнесом. Мне удалось потерять 30 килограммов в первый год. Я чувствовала себя невероятно, а вес просто продолжал снижаться».

Вот как выглядел рацион питания Белинды перед похудением:

Завтрак: четыре тоста, блины или вафли (500 калорий)

Второй завтрак: круассаны, пирожные или печенье (400 калорий)

Обед: фастфуд, такой как McDonald’s / KFC, или пирог с колбасой (800 калорий)

Полдник: лапша (400 калорий)

Ужин: обычно макароны или фастфуд (1000 калорий)

Десерт: мороженое или пончики (400 калорий)

ИТОГО: 3500 калорий

Рацион питания Белинды сейчас:

Завтрак: овёс или мюсли с кофе (250 калорий)

Второй завтрак: фруктовые и рисовые крекеры (150 калорий)

Обед: белковый салат (400 калорий)

Полдник: фрукт и кофе (100 калорий)

Ужин: мясо, такое как курица, баранина, или стейк с овощами (500 калорий)

Десерт: изредка низкокалорийное мороженое или фрукты (100 калорий)

ИТОГО: 1500 калорий

«Приближалась десятая годовщина нашей свадьбы с мужем Трэвисом, и я решила примерить своё свадебное платье. Оно стало мне настолько велико, что мы свободно поместились в него вдвоём с сыном и там ещё оставалось полно места!» — рассказала похудевшая австралийка изданию Daily Mail.

В итоге Белинда сбросила 76 килограммов лишнего веса, сменила гардероб и стала уверенной в себе женщиной. Чтобы оставаться в форме, сейчас она занимается бразильским джиу-джитсу шесть раз в неделю и часто отправляется с семьёй на долгие прогулки по морскому побережью.

«Примерка моего подвенечного платья вызвала во мне бурю эмоций и воспоминаний. Тогда я никак не могла найти подходящее платье из-за моего большого размера, и мне пришлось шить его на заказ. Сейчас, спустя десять лет, я потеряла более половины своего веса и чувствую себя лучше, чем когда-либо прежде. Мы с мужем отпразднуем нашу десятую годовщину на Бали, чтобы насладиться солнцем и обществом друг друга».

«Я так горжусь тем, кем я стала и чего добилась. Моя жизнь полностью изменилась с тех пор, как я похудела, у меня много энергии, и я стала счастливее и здоровее, чем когда-либо», — поделилась эмоциями счастливая женщина.



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