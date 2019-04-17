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Пожертвования на восстановление Нотр-Дама достигли 900 млн евро

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© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON/ТАСС

К настоящему моменту на восстановление пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери компании и частные лица готовы пожертвовать уже около 900 млн евро, заявил французский тележурналист Стефан Берн в эфире телеканала BFMTV.

По его словам, речь идет о пожертвованиях, которые пообещали выделить бизнесмены и государственные организации.

Я вижу, что эта сумма растет. Надеюсь, что мы преодолеем показатель в миллиард евро в течение дня, — подчеркнул Берн.

Журналист занимается вопросами сохранения исторического наследия по поручению президента Франции.

Сбор средств ведет сайт, специально запущенный Государственным фондом сохранения культурного наследия Франции.

Как сообщал «Ридус», семейство французских миллиардеров Пино заявило, что выделит на восстановление Нотр-Дама 100 миллионов евро.

Позже о готовности выделить средства на реставрацию собора объявили группа компаний LVMH, в которую входят Louis Vuitton, Givenchy и Guerlain, а также французская нефтегазовая компания Total.

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