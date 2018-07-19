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Уральский мэр объяснил, как его сын-семиклассник заработал 400 тысяч

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Глава Серовского городского округа в Свердловской области Василий Сизиков объяснил, как его несовершеннолетний сын смог заработать за год более 400 тысяч рублей, сообщает URA.RU.

По его словам, речь идет об алиментах, которые он выплачивает сыну, поскольку, согласно законодательству, они фиксируются как доход ребенка.

Сизиков также рассказал агентству, что его сын живет вместе с бывшей женой.

Как ранее сообщал «Ридус», мэр Серова задекларировал за 2018 год доход своего сына-семиклассника в размере 409,3 тысячи рублей. В декларации также отмечено, что у семиклассника в пользовании (но не в собственности) находятся жилой дом площадью 552,8 квадратного метра и квартира площадью 212 квадратных метров.

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