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Несовершеннолетний сын уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

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В Свердловской области глава Серовского городского округа Василий Сизиков задекларировал собственный доход за 2018 год, а также доход своего несовершеннолетнего сына.

Согласно опубликованному на сайте местной администрации документу, школьник заработал за год 409,3 тысячи рублей.

Доход самого чиновника при этом составил 2,6 миллиона рублей.

Сизиков не женат, однако у него есть несовершеннолетний сын, который учится в седьмом классе, сообщает сетевое издание Znak.com.

В декларации отмечено, что у семиклассника в пользовании (но не в собственности) находятся жилой дом площадью 552,8 квадратного метра и квартира площадью 212 квадратных метров. У его отца в пользовании — два жилых дома площадью 121,3 и 296 квадратных метров.

При этом в декларации не указано каких-либо транспортных средств, находящихся в собственности уральского мэра и его сына, отмечает издание.

Сизиков стал главой Серовского городского округа в августе прошлого года. Ранее он занимал пост заместителя министра транспорта Свердловской области, а до этого был главой администрации Верхотурья.

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