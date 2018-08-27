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Устроившую дебош семью с тремя детьми сняли с рейса Чебоксары – Москва

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Семейная пара с тремя детьми, устроившая скандал на борту самолета в аэропорту Чебоксар, была снята с рейса транспортной полицией, сообщает линейный отдел МВД Чувашии на транспорте.

Командир экипажа самолета, который должен был лететь в Москву, отказался провозить двух пассажиров с тремя детьми.

Свое решение он мотивировал тем, что супруги кричали, нецензурно выражались и «вели себя неадекватно по отношению к экипажу».

В результате нарушителей порядка доставили в линейный пункт полиции, где на них были составлены административные протоколы о мелком хулиганстве, приводит сообщение «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что жителю Санкт-Петербурга пришлось заплатить миллион рублей в качестве возмещения ущерба за вынужденную посадку самолета по его вине.

А вот житель столицы, устроивший пьяный дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Мирный, был оштрафован на 320 тысяч рублей.

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