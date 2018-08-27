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Вынужденная посадка самолета обошлась авиадебоширу в 1 млн рублей

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© Марина Лысцева/ТАСС

В качестве возмещения ущерба за вынужденную посадку самолета по его вине жителю Санкт-Петербурга пришлось заплатить миллион рублей.

Мужчина выплатил «Аэрофлоту» более 300 тысяч рублей, а пострадавшим от его действий лицам — по 350 тысяч рублей.

Как сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте СК РФ, 16 октября 2018 года 35-летний пассажир, находившийся в нетрезвом состоянии на борту лайнера, следовавшего по маршруту Сочи-Москва, вел себя агрессивно и нецензурно выражался в ответ на замечания бортпроводников. В результате командир экипажа принял решение совершить вынужденную посадку в Краснодаре и высадить авиадебошира с рейса.

В ведомстве также отметили, что после возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся, после чего был объявлен в розыск. Разыскать его удалось в Москве, откуда он был доставлен в Краснодар, где его и арестовали.

Ранее сообщалось, что житель столицы, устроивший пьяный дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Мирный, был оштрафован на 320 тысяч рублей.

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