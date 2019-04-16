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Завуч школы избила сделавшую ей замечание пенсионерку

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© vk.com

Заведующая по воспитательной работе школы села Прибельский Кармаскалинского района Башкирии избила 79-летнюю пенсионерку.

Именно с таким заявлением пострадавшая обратилась в полицию.

Как сообщила в соцсети «ВКонтакте» дочь пенсионерки, ее мать сделала замечание о громкой музыке из машины, в которой находилась завуч школы. Та в ответ на просьбу пожилой женщины прекратить шум нанесла ей телесные повреждения, включая сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также множественные гематомы лица и левого бедра. Следы травм на лице видны на фото.

Автор сообщения отмечает, что ее мать является ветераном труда и инвалидом третьей группы.

По словам дочери избитой женщины, 30-летняя учительница сейчас пытается доказать, что именно она потерпевшая сторона.

В пресс-службе регионального МВД сообщили ГТРК Башкортостан о том, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в красноярской школе № 151 учительница английского языка избила двух восьмиклассниц прямо во время урока. Инцидент был запечатлен на видео.

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