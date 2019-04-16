Завуч школы избила сделавшую ей замечание пенсионерку
- 16 апреля 2019, 18:05
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Заведующая по воспитательной работе школы села Прибельский Кармаскалинского района Башкирии избила 79-летнюю пенсионерку.
Именно с таким заявлением пострадавшая обратилась в полицию.
Как сообщила в соцсети «ВКонтакте» дочь пенсионерки, ее мать сделала замечание о громкой музыке из машины, в которой находилась завуч школы. Та в ответ на просьбу пожилой женщины прекратить шум нанесла ей телесные повреждения, включая сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также множественные гематомы лица и левого бедра. Следы травм на лице видны на фото.
Автор сообщения отмечает, что ее мать является ветераном труда и инвалидом третьей группы.
По словам дочери избитой женщины, 30-летняя учительница сейчас пытается доказать, что именно она потерпевшая сторона.
В пресс-службе регионального МВД сообщили ГТРК Башкортостан о том, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в красноярской школе № 151 учительница английского языка избила двух восьмиклассниц прямо во время урока. Инцидент был запечатлен на видео.
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