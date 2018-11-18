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Избиение учительницей двух школьниц на уроке попало на видео

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скриншот

В красноярской школе № 151 учительница английского языка избила двух восьмиклассниц прямо во время урока.

Инцидент был запечатлен на видео.

На кадрах видно, как сначала разгневанный педагог бьет одну из учениц по лицу, а затем хватает за волосы и бьет головой об стену и парту девочку, которая вступилась за свою подругу.

В итоге первая из школьниц отделалась синяком под глазом, а вот у второй диагностировали сотрясение мозга, ушибы и ссадины, сообщает ТВК.

Родители девочек обратились в полицию с заявлением. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят в школе проверку.

Школьницам же предстоит пройти медицинское освидетельствование.

В отношении учительницы могут возбудить уголовное дело по статье «Побои», которая предусматривает лишение свободы сроком до двух лет. Сейчас она отстранена от работы.

Свой поступок преподавательница объяснить не смогла, признавшись только, что не смогла сдержаться, пишет издание.

Ранее было опубликовано видео, на котором учительница одной из школ Тульской области избивает школьника указкой за неправильный ответ.

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