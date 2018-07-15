найти ×
   
  • USD +0.12
    64.52
  • EUR +0.18
    72.84
СохранитьСохранено0
×

001166

Москвичей предупредили о гололеде

Small f1a6d446e0

© visualhunt.com

Жителям столицы порекомендовали воздержаться от поездок по городу на автомобиле из-за гололеда.

Тем же, кто все-таки рискнул выехать и уже успел сменить резину на летнюю, посоветовали держать дистанцию.

По сообщению ЦОДД в Twitter, 14 апреля в Москве ожидается до -2, местами снег и гололед.

«Если вы вдруг успели переобуться, лучше никуда не ездить — резина на холоде держать не будет», — говорится в сообщении.

Как отмечает «360», сейчас в Москве +2 градуса, но снег идет практически по всему городу. Особенно обильные осадки зафиксированы в центре столицы и на юге Подмосковья.

По прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода сохранится до позднего вечера.

Накануне желтый уровень погодной опасности был продлен в столичном регионе в связи с ожидающимся сильным ветром с 9.00 до 21.00 в воскресенье, 14 апреля. Метеорологи пообещали дождь и мокрый снег.

Как ранее сообщал «Ридус», во второй половине следующей недели в столичном регионе ожидается заметное потепление.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды
19229263читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Что думают о вас окружающие?
5045864читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

414043989читать позжечитаю позже
|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв15 июля 2018

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

103016803читать позжечитаю позже