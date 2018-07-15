Госдума приняла закон о суверенном Рунете

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении поправки к законам «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», сообщается на сайте нижней палаты российского парламента в материалах системы обеспечения законодательной деятельности.

Принятые документы получили известность в качестве «закона о суверенном Рунете».

Разработчики проекта считают, что он должен обеспечить «безопасное и устойчивое функционирование сети Интернет на территории России» в связи с принятием в 2018 году в США Стратегии национальной кибербезопасности.

В пояснительной записке к документу говорится, что «в этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов».

Согласно законопроекту, все российские операторы связи должны установить специальное оборудование, которое им предоставит Роскомнадзор. Ведомство сможет управлять через него маршрутами интернет-трафика в случае возникшей угрозы.

Кроме того, спецоборудование будет фильтровать сетевой трафик и блокировать доступ к сайтам, запрещенным на территории России.

Как ранее сообщал «Ридус», закон должен вступить в силу с 1 ноября 2019 года.

Кроме того, с 1 января 2021 года российских операторов связи обяжут пользоваться национальной доменной зоной. Соответственно, государственные органы должны будут шифровать используемую электронную информацию при помощи отечественных средств.