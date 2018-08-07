Стало известно, в течение какого срока Рунет станет надежным
- 11 апреля 2019, 13:16
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Уже 1 ноября 2019 года закон о надежном Рунете должен вступить в силу. А с 1 января 2021 года российских операторов связи обяжут пользоваться национальной доменной зоной, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.
Таким образом, с 2021 года государственные органы должны будут шифровать используемую электронную информацию при помощи отечественных средств. По словам Левина, «на рядовых интернет-пользователей введение новых правил никакого влияния не окажет».
Директор Института развития интернета Сергей Петров напомнил в интервью «Ридусу», что закон о надежном Рунете нацелен в первую очередь на создание в России собственных корневых серверов.
По сути, это появление в нашей стране резервной работоспособной инфраструктуры. И это принципиально важно, если мы хотим обеспечить устойчивость работы интернета в России. Потому что множество серверов, в том числе государственные и финансовые, задействованы напрямую через глобальную сеть, — пояснил эксперт.
Россия — не единственная в мире страна, которая задумывается о создании собственной интернет-инфраструктуры, отметил Петров. «Во многих странах этот процесс давно запущен. А еще, на мой взгляд, закон о надежном Рунете станет для нас толчком к развитию IT-отрасли и производства отечественного оборудования», — заключил наш собеседник.
По мнению управляющего партнера компании «Ашманов и партнеры», специалиста в области информационной безопасности Игоря Ашманова, создание собственного корневого сервера России вполне по плечу.
«Технически это возможно. Единственное, некоторые сложности могут возникнуть с корневыми сертификатами шифрования. Ведь их должны добровольно включить в свои реестры Windows, Android, все браузеры и так далее», — полагает Ашманов.
Ранее руководитель Экспертного центра электронного государства Павел Хилов рассказывал «Ридусу», что отключение России от иностранных корневых серверов приведет к тому, что граждане и предприятия РФ лишатся доступа не только к иностранным, но и к внутрироссийским ресурсам. В частности, перестанут функционировать порталы госуслуг, интернет-магазины, сайты налоговой, Росреестра, электронные СМИ и банковская система.
Согласно киберстратегии США, Америка оставляет за собой право принимать любые меры воздействия по отношению к тем, кто, по их мнению, представляет угрозу национальной кибербезопасности. На мой взгляд, это недвусмысленная угроза. Поэтому нам и нужен свой корневой сервер, который обеспечит доступность наших интернет-ресурсов в том случае, если США решат перейти от слов к делу, — говорит Хилов.
Кстати, Соединенные Штаты не так давно заблокировали SSL-сертификат Общественной палаты РФ. Причиной послужило то, что ОП РФ, по мнению американцев, «аффилирована с Донецкой Народной Республикой, находящейся под санкциями Управления по контролю над иностранными активами (OFAC)», пишет издание РАПСИ.
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