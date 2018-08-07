Стало известно, в течение какого срока Рунет станет надежным

Уже 1 ноября 2019 года закон о надежном Рунете должен вступить в силу. А с 1 января 2021 года российских операторов связи обяжут пользоваться национальной доменной зоной, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

Таким образом, с 2021 года государственные органы должны будут шифровать используемую электронную информацию при помощи отечественных средств. По словам Левина, «на рядовых интернет-пользователей введение новых правил никакого влияния не окажет».

Директор Института развития интернета Сергей Петров напомнил в интервью «Ридусу», что закон о надежном Рунете нацелен в первую очередь на создание в России собственных корневых серверов.

По сути, это появление в нашей стране резервной работоспособной инфраструктуры. И это принципиально важно, если мы хотим обеспечить устойчивость работы интернета в России. Потому что множество серверов, в том числе государственные и финансовые, задействованы напрямую через глобальную сеть, — пояснил эксперт.

Россия — не единственная в мире страна, которая задумывается о создании собственной интернет-инфраструктуры, отметил Петров. «Во многих странах этот процесс давно запущен. А еще, на мой взгляд, закон о надежном Рунете станет для нас толчком к развитию IT-отрасли и производства отечественного оборудования», — заключил наш собеседник.

По мнению управляющего партнера компании «Ашманов и партнеры», специалиста в области информационной безопасности Игоря Ашманова, создание собственного корневого сервера России вполне по плечу.



«Технически это возможно. Единственное, некоторые сложности могут возникнуть с корневыми сертификатами шифрования. Ведь их должны добровольно включить в свои реестры Windows, Android, все браузеры и так далее», — полагает Ашманов.



Схема расположения корневых серверов. На территории России, как видно на карте, таких серверов нет

Ранее руководитель Экспертного центра электронного государства Павел Хилов рассказывал «Ридусу», что отключение России от иностранных корневых серверов приведет к тому, что граждане и предприятия РФ лишатся доступа не только к иностранным, но и к внутрироссийским ресурсам. В частности, перестанут функционировать порталы госуслуг, интернет-магазины, сайты налоговой, Росреестра, электронные СМИ и банковская система.

Согласно киберстратегии США, Америка оставляет за собой право принимать любые меры воздействия по отношению к тем, кто, по их мнению, представляет угрозу национальной кибербезопасности. На мой взгляд, это недвусмысленная угроза. Поэтому нам и нужен свой корневой сервер, который обеспечит доступность наших интернет-ресурсов в том случае, если США решат перейти от слов к делу, — говорит Хилов.

Кстати, Соединенные Штаты не так давно заблокировали SSL-сертификат Общественной палаты РФ. Причиной послужило то, что ОП РФ, по мнению американцев, «аффилирована с Донецкой Народной Республикой, находящейся под санкциями Управления по контролю над иностранными активами (OFAC)», пишет издание РАПСИ.