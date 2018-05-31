В Госдуме жестко ответили на предложение ввести «платные перекрестки»

Член комитета Государственной думы по транспорту и строительству, депутат от партии КПРФ Ольга Алимова прокомментировала предложение Национальной технологической инициативы «Автонет» ввести в России платный выезд на некоторые перекрестки.

Народная избранница выразила принципиальную позицию против подобных мер, сравнив абсурдность ситуации с сюжетом детского произведения Джанни Родари.

Вы знаете, мне кажется, скоро будет платный выход из дома — все переводят на деньги. Любое телодвижение должно оплачиваться. Не знаю, может быть, скоро будем оплачивать, что мы живем, что дышим, как в сказке Джанни Родари, — заявила депутат в беседе с изданием «СНЕГ.TV».

Депутат уверена, что российские автолюбители и без того несут значительное бремя финансовой нагрузки, при этом не получая должной отдачи от своих налоговых отчислений. Ольга Алимова заверила, что федеральный бюджет не испытывает нехватки средств, которые могли бы в том числе пойти на улучшение качества дорожной инфраструктуры.

Мы с вами платим сумасшедшие налоги: при покупке автомобиля, при регистрации, в дорожные фонды — везде и всюду, но мы не видим хороших дорог, к сожалению, не видим многие другие вещи. Предполагается, что, если мы оплатили налог, нам будут создаваться комфортные дорожные условия. Вместо этого нам говорят, что мы будем платить за перекресток, за пешеходную зону, — заключила собеседница издания.

Напомним, приступить к реализации предложенных «Автонетом» мер предполагается уже в 2020 году. В тестовом режиме система может заработать на улицах Липецка, Нижнего Новгорода и Ульяновска.

Ранее эксперт ФАН объяснил, почему такое нововведение не позволит избавить российские города от дорожных пробок.