Суд сделал запрос, состоит ли глава Хакасии на учете в психдиспансере

Абаканский городской суд запросил справку о том, состоит ли на учете в психоневрологическом диспансере губернатор Хакасии Валентин Коновалов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в суде.

Запросы были отправлены в медучреждения Абакана и Минусинска в рамках дела о защите чести и достоинства главы республики.

«Ответы пока не пришли», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщал «Ридус», в первой декаде апреля Коновалов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в Абаканский городской суд пресс-секретарю компании «Роснефть» и ведущему Первого канала Михаилу Леонтьеву, произнесшему в эфире радиостанции «Комсомольская правда» фразу «Выбрали губернатором дебила».

Помимо Леонтьева ответчиками выступают местные «Агентство информационных сообщений» и рекламное агентство «Медведь». Кроме того, издательский дом «Комсомольская правда» привлечен к суду в качестве соответчика.



Напомним, это уже не первый судебный иск губернатора Хакасии к Леонтьеву. В январе текущего года суд поддержал Коновалова в деле о защите чести и достоинства, признав сведения, распространенные Леонтьевым, ложными. Пресс-секретарь «Роснефти» утверждал, что губернаторскую кампанию Коновалова финансировал холдинг «Рутэк», бенефициаром которого является единоросс Глеб Хор.



В феврале в социальных сетях появилась информация, что Валентин Коновалов стал губернатором Хакасии незаконно, поскольку избежал службы в армии без уважительных на то причин. В военкомате города Минусинска подтвердили эту информацию.