В РПЦ призвали покаяться после пожара в соборе Нотр-Дам

Представитель РПЦ при Совете Европе и Евросоюзе, настоятель русского храма Всех Святых в Страсбурге игумен Филипп (Рябых) назвал разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери поводом для покаяния.

«Не думаю, что французы хуже нас, но, если мы не будем смотреть на состояние своего духа и исправляться, то и нас могут постигать подобные несчастья», — заявил игумен РИА Новости.



Собор Нор-Дам он назвал общехристианской святыней, дорогой для сердца не только католиков, но и православных, и напомнил, что там хранится икона Владимирской Богоматери, которую собору подарил патриарх Алексий II во время своего визита в Париж в 2007 году. Судьба иконы пока неизвестна.

«Мы верим, что на все, что происходит, есть Воля Божия и, значит, есть Его попущение и Его промысел даже в этом страшном пожаре. Будем же просить у Бога, чтобы Он даровал нам мудрость для правильного понимания значение этого ужасного события. Пусть каждый, размышляя молитвенно о случившемся, извлечёт из этого события необходимые, спасительные для своей души, уроки», — добавил отец Филипп на странице своего храма в Facebook.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Когда он был потушен, выяснилось, что алтарь, алтарный крест, обе колокольни и остальные каменные конструкции здания в основном сохранились, а деревянная крыша со шпилем сгорела почти полностью. Реликвии собора, включая фрагмент Тернового венца Спасителя, при пожаре не пострадали, поскольку хранились в реликварии в каменной части здания. Также спаслись шестнадцать статуй, украшавших крышу собора, поскольку их на прошлой неделе демонтировали для реставрации. Одной из самых ценных утрат стали старинные витражи.

По мнению экспертов, на восстановление собора может уйти от 5 до 15 лет. Процесс восстановления собора Парижской Богоматери взяло под наблюдение ЮНЕСКО. В ООН уже раздались призывы к мировому сообществу оказать посильную помощь. Сбор средств начался — состоятельные французы в первые же часы после трагедии пожертвовали более ста миллионов евро. В Еврокомиссии выразили готовность задействовать европейский механизм гражданской обороны.

