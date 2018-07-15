В ЦАР может появиться российская военная база

Российская военная база может появиться в Центральноафриканской республике, заявила министр обороны этой страны Мари Ноэль Койяра.

По ее словам, находящийся сейчас в Беренго российский образовательный армейский центр нельзя считать военной базой, хотя многие люди уже начали воспринимать его именно так, сообщает РИА Новости.

В августе прошлого года Россия и ЦАР подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. После этого в Беренго был создан центр, где российские инструкторы обучают местных солдат обращению с оружием и методам ведения боя.

Глава Минобороны ЦАР в беседе с агентством отметила, что о конкретном развитии базы речи пока нет, однако возможность ее создания не исключается в межправительственном соглашении.

Если президентами, как верховными главнокомандующими, как руководителями нации, будет принято решение о размещении базы, значит, к этому наши страны придут, ну, а мы, как министры, уже будем его реализовывать, — резюмировала Койяра.

В начале декабря 2013 года в ЦАР произошли столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта были вынуждены покинуть свои дома около миллиона человек, около шести тысяч жителей страны погибли.

В августе прошлого года крупнейшие вооруженные группировки в ЦАР «Антибалака» и «Селека» договорились создать Центральноафриканское объединение — общую платформу для консультаций по деэскалации. В принятой декларации также содержится призыв к властям страны начать работу по примирению при содействии России, ЕС, региональных и международных организаций.



Как писал «Ридус», 30 июля в ЦАР погибли российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.

Убитых журналистов обнаружили военные. Выживший после нападения водитель рассказал, что погибшие понимали речь вооруженных людей, которые их потом застрелили. По его словам, на них напали люди, которые не говорили ни на французском, ни на местном языке санго. Погибшие журналисты отправились в Центральноафриканскую Республику снимать документальный фильм о деятельности «ЧВК Вагнера».

Они проводили расследование по заданию «Центра управления расследованиями» (ЦУР), деятельность которого финансировал живущий за рубежом экс-глава ЮКОСа Ходорковский. 29 августа он взял на себя часть ответственности за гибель людей и уволил руководителя центра, а через день объявил о закрытии проекта.

