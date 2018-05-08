В соцсетях восхитились самообладанием мамы, чей сын побрил брата и сестру

Эту историю рассказал на своей странице в Twitter американец Иан Агадорн (Ian Hagadorn‏). Тедди, сын его сестры Стефи и его племянник, нашёл дома машинку для стрижки волос и, пока родители не видели, подстриг себя и своих младших брата и сестру. Результат получился катастрофическим. Маленький Тедди побрил себе почти всю голову, оставив волосы клочками, у брата Фредди лысина красуется на макушке, а у девочки Элоис большая проплешина на затылке. На видео мама троих детей плачет, но пытается не впадать в панику. За короткое время ролик с экспериментом юного парикмахера набрал более шести миллионов просмотров.

В соцсетях восхитились реакцией мамы, которая пытается не пугать детей захлёстывающими её эмоциями, не кричит, не ругается, не наказывает создателя стрижек и даже пытается успокоить малышей, говоря, что это всего лишь волосы и они отрастут.

Господи, эта мама просто святая. Она так достойно справилась с этой катастрофой!

Мне нравится, что несмотря на то, что она напугана, она пытается не показывать этого, чтобы не испугать детей. Ещё и находит в себе силы, чтобы сказать „Всё нормально, это просто волосы, он вырастут снова, ты всё ещё похожа на девочку, мы сможем это исправить“.

О боже, я плачу😂 Но ваша сестра — прекрасная мама!

Она великолепна 😩😍

В комментариях опубликовали скрин из видео с лицом мамы, у которой на глазах слёзы, на губах улыбка и ужас во взгляде, подписав изображение так: «Это лицо материнства».

Также комментаторы вспомнили мультфильмы «Суперкрошки» и «Ох уж эти детки!».

Эта маленькая девочка выглядит именно так 😂😂😂

Это Элоис, когда она посмотрела в зеркало и оценила ущерб

Позже автор поста опубликовал видео с мальчишками, которых полностью побрили машинкой, исправив стрижку авторства Тедди. А вот как поправили причёску маленькой девочки, осталось неизвестным.

А вы хорошо прячете от детей ножницы и машинки для стрижки? Случались подобные казусы в вашей семье?

Ранее «Ридус» писал про то, как один парень пришёл к парикмахеру и показал на своём телефоне стрижку, которую он хочет. Только это было не фото, а видео, которое клиент поставил на паузу, и поэтому посередине изображения застыл значок кнопки play. Барбер в точности выполнил пожелание заказчика, выбрив ему на голове треугольник.

Также мы рассказывали, как неудачная стрижка спасла парню жизнь. Так что не спешите ругать парикмахера, если что-то пойдёт не так.

А вот одна девушка, решив поменять образ, едва узнала себя в зеркале. Краска для волос превратила голову студентки в лампу. И выглядит это очень пугающе.