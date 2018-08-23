Парикмахер слишком буквально понял клиента и выбрил ему кнопку «play»
- 09 января 2019, 17:25
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Забавная история произошла в Китае. Мужчина пришёл в парикмахерскую и показал на своём телефоне стрижку, которую он хочет. Только это была не фотография, а видео, которое клиент поставил на паузу и поэтому на середине изображения застыла значок кнопки «play». Парикмахер переспросил, желает ли клиент иметь такой знак у себя на голове, но, вероятно, парень не понял вопроса и утвердительно кивнул. И барбер в точности выполнил пожелание заказчика, выбрив ему на голове треугольник.
Вот та самая картинка
А вот стильный клиент с выбритой кнопкой «play» на голове
А может это был тонкий троллинг парикмахера?
Как бы там ни было, парень теперь звезда
Уникальной стрижкой парня поделился его друг, опубликовав пост в популярной китайской соцсети Weibo. История быстро стала вирусной, собрав более 80 тысяч лайков, свыше 20 тысяч репостов и сотни комментариев. Новость о необычной причёске опубликовали многие местные СМИ, и парень стал настоящей знаменитостью.
Ранее «Ридус» рассказывал, как неудачная стрижка спасла парню жизнь. Так что не спешите ругать парикмахера, если что-то пойдёт не так.
А вот одна девушка, решив поменять образ, едва узнала себя в зеркале. Краска для волос превратила голову студентки в лампу. И выглядит это очень пугающе.
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