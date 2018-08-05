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Пять человек погибли в ДТП под Пензой

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Пять человек погибли в результате ДТП в Мокшанском районе Пензенской области.

Авария с участием грузовика МАЗ и автомобиля «Лада Ларгус» произошла ночью в понедельник, 15 апреля, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

По данным регионального управления МВД, погибли водитель и пассажиры легковой машины.

ДТП произошло на 590-м километре трассы М-5 «Урал», сообщает РЕН ТВ.

К ликвидации последствий аварии были привлечены восемь единиц техники и 29 человек, отмечает ФАН.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщал «Ридус», вечером в воскресенье, 14 апреля, в Ленинском районе Тульской области на трассе Калуга — Рязань рядом с деревней Волынцево в результате ДТП перевернулся экскурсионный автобус с детьми.

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