Пять человек погибли в ДТП под Пензой
- 15 апреля 2019, 08:38
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Пять человек погибли в результате ДТП в Мокшанском районе Пензенской области.
Авария с участием грузовика МАЗ и автомобиля «Лада Ларгус» произошла ночью в понедельник, 15 апреля, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
По данным регионального управления МВД, погибли водитель и пассажиры легковой машины.
ДТП произошло на 590-м километре трассы М-5 «Урал», сообщает РЕН ТВ.
К ликвидации последствий аварии были привлечены восемь единиц техники и 29 человек, отмечает ФАН.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.
Как сообщал «Ридус», вечером в воскресенье, 14 апреля, в Ленинском районе Тульской области на трассе Калуга — Рязань рядом с деревней Волынцево в результате ДТП перевернулся экскурсионный автобус с детьми.
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