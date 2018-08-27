Под Тулой в аварию попал автобус с 39 детьми

В Ленинском районе Тульской области на трассе «Калуга — Рязань» рядом с деревней Волынцево в результате ДТП перевернутся экскурсионный автобус с детьми.

Как сообщает РЕН ТВ, в автобусе было 39 детей, трое сопровождающих и два водителя. Дети не пострадали, однако травмы получила одна женщина. Она была направилена в Тульскую областную клиническую больницу, где ей оказали медицинскую помощь.



Детей временно разместили в одной из гостиниц в Туле. Прибывший на место происшествия губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил организовать доставку детей в Орел. Планируется, что новый автобус отправится утром.

Вероятной причиной аварии стало то, что водитель допустил занос в кювет, а результате чего автобус опрокинулся на бок. Перед этим в Тульской области течение дня шел мокрый снег, а температура воздуха опускалась ниже ноля градусов, так что дорога была скользкой. По факту происшествия проводится проверка.

В начале апреля на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье пассажирский микроавтобус с людьми столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли шесть человек и еще двое получили травмы, включая ребенка младшего школьного возраста. Его вместе с другим выжившим в аварии пассажиром экстренно госпитализировали в больницу.

