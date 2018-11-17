Главком НАТО в Европе захотел узнать Россию поближе

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявил, что России и странам Альянса следует наладить более тесные контакты, чтобы избежать войны.

«Мы понимали сигналы друг друга во времена холодной войны. Мы говорили. Я обеспокоен тем, что мы теперь не знаем их (русских) так же хорошо», — цитирует Скапаротти kp.ru.

По его мнению, недостаточно активный диалог между Россией и США грозит привести к вооруженной конфронтации.

Генерал посетовал, что за последние несколько лет лишь два раза встречался с главой Генштаба России Валерием Герасимовым, хотя и общался с ним периодически по телефону. «Лично я считаю, что общение является важным моментом сдерживания. Нам следует больше общаться с Россией. Это позволит нам понимать друг друга и объяснять, что мы делаем и зачем», — пояснил свою мысль главком НАТО в Европе.

Напомним, США и странами НАТО после событий 2014 года в Крыму и на востоке Украины была принята Европейская инициатива по сдерживанию (European Deterrence Initiative). В рамках этой доктрины страны НАТО наращивают войска и военную инфраструктуру у границ России, а также проводят сухопутные и военно-морские учения.

В последнее время наиболее интенсивно соперничество России и стран Запада проявляется в Арктике. Недавно Кертис Скапаротти заявил, что Пантагон поменял свои оперативные планы в этом регионе, чтобы обеспечить сдерживание растущему влиянию России и Китая