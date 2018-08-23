В Сети появился «запрещенный» в СССР клип Пугачевой

Запрещенный к показу на советском телевидении видеоклип на песню в исполнении Аллы Пугачевой «Айсберг» был опубликован в Сети накануне 70-летия певицы.

Он был снят в Сочи в 1984 году и был признан «вульгарным».

Дело в том, что позы певицы, лежащей на большой льдине, показались цензорам непристойными, пишет «Российская газета».

По данным kp.ru, Пугачева отметит свой юбилей 15 апреля в кругу семьи, а 17 апреля выступит с концертом на сцене Кремлевского дворца.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура заинтересовалась финансированием юбилейного концерта певицы, который взялся спонсировать холдинг «Вертолеты России».