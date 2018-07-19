Генпрокуратура заинтересовалась концертом Пугачевой

Генеральная прокуратура заинтересовалась финансированием намеченного на 17 апреля концерта Аллы Пугачевой в Государственном Кремлевском дворце в честь своего 70-летнего юбилея, который взялся спонсировать холдинг «Вертолеты России». Об этом заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Каждый исполнитель оценивает свое творчество по-своему, а ведь часть суммы может оказаться гонораром. Очень много вопросов вызывает то, что такие деньги выделила государственная структура», — приводит слова Выборного издание «СтарХит».



По некоторым данным, подобная помощь может оказаться частью коррупционной схемы. Об этом заявил глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.



Напомним, новость о выделении холдингом «Вертолеты России» 40 миллионов рублей в качестве спонсорской помощи организаторам юбилейного концерта Аллы Пугачевой вызвала большой общественный резонанс, преимущественно негативного характера. Особенно негодовали работники вертолетного холдинга, которые трудятся в условиях постоянных сокращений и скромных зарплат. Остальные блогеры щедрость «Ростеха» одни восприняли со злой иронией, предположив, что за такие деньги певица должна будет вылететь к зрителям на вертолете.

Обращает на себя внимание и то, что билеты на шоу «Алла Пугачева. P. S. » стоили от 2,5 до 70 тысяч рублей, но их все равно моментально раскупили, и сейчас перекупщики предлагают насладиться выступлением звезды советской эстрады за 150 — 200 тысяч. В связи с этим необходимость спонсорской помощи под вопросом.



Ранее «Ридус» рассказывал о том, как решение «Вертолетов России» спонсировать концерт Пугачевой прокомментировал музыкант Юрий Лоза.