В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

В столичном регионе продлен желтый уровень погодной опасности в связи с ожидающимся сильным ветром с 9.00 до 21.00 в воскресенье, 14 апреля.

Предположительно, скорость ветра составит 5−10 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

По данным метеорологов, завтра в Москве и области будет облачно, ожидаются дождь и мокрый снег.

Столбики термометров покажут температуру воздуха от 4 до 6 градусов тепла в столице и от 2 до 7 градусов тепла в Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Как ранее сообщал «Ридус», во второй половине следующей недели в столичном регионе ожидается заметное потепление.