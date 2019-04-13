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В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

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© pixabay.com

В столичном регионе продлен желтый уровень погодной опасности в связи с ожидающимся сильным ветром с 9.00 до 21.00 в воскресенье, 14 апреля.

Предположительно, скорость ветра составит 5−10 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

По данным метеорологов, завтра в Москве и области будет облачно, ожидаются дождь и мокрый снег.

Столбики термометров покажут температуру воздуха от 4 до 6 градусов тепла в столице и от 2 до 7 градусов тепла в Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Как ранее сообщал «Ридус», во второй половине следующей недели в столичном регионе ожидается заметное потепление.

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Самый большой самолет в мире впервые поднялся в воздух

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© Twitter.com

Самый большой в мире авиалайнер — двухфюзеляжный самолет-носитель Stratolaunch Model 351 — впервые поднялся в воздух.

Видео летящего воздушного судна опубликовал в своем микроблоге в Twitter аэрокосмический фотограф Джек Бейер.

Полет авиалайнера состоялся над пустыней Мохаве на юго-западе США.

Как сообщал «Ридус», тестовые испытания проходили в феврале прошлого года на взлетно-посадочной полосе. При тестировании самолет Stratolaunch смог развить скорость в 40 узлов, что составляет 74 километра в час. Самолет имеет шесть двигателей, которые испытали в сентябре прошлого года.

Размах крыла у данного воздушного судна — 117 метров. Его масса составляет 250 тонн, а с полной нагрузкой — 590 тонн.

Аппарат планируют сделать базой «воздушных запусков» для многоразовых ракет.

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