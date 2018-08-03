Как ФСБ провела самую громкую операцию в Тюмени

Хронологию событий самой громкой спецоперации ФСБ в Тюмени собрал местный портал «Наш город».

Как ранее сообщал «Ридус», в пятницу, 12 апреля, из-за выявления в Тюмени членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в городе был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Вооруженные боевики, планировавшие теракт, находились в одном из частных домов Тюмени.

Операция была проведена в районе улиц Новоселов, Магнитогорская и Локомотивная.

Как отмечает тюменское издание, первые сообщения о том, что в городе неспокойно, появились в популярных пабликах вечером 12 октября, еще до официального объявления о проведении контртеррористической операции.

Пользователи выкладывали фото с сотрудниками полиции, Росгвардии, которые собирались в центральной части города, неподалеку от здания регионального управления ФСБ.

Затем силовики колоннами выдвинулись к месту операции. На звонки граждан о том, что же такое происходит, дежурные отвечали, что в городе проводятся масштабные учения.

Хотя эта легенда продержалась недолго, отмечает портал. А вот объявление режима КТО, по данным издания, стало шоком для многих горожан.

Позже стало известно, что в частном доме на Амурской улице скрывались двое вооруженных боевиков, у которых были два автомата Калашникова и самодельные взрывные устройства.

После в доме обнаружат религиозную литературу, что косвенно подтвердит их принадлежность к террористической организации.

Сначала сотрудники ФСБ вели переговоры с боевиками, предлагая им сдаться, однако те в ответ боевики открыли огонь. После непродолжительной перестрелки, взрывов и пожара, который начался в доме, все стихло.

Позже сотрудники МЧС ликвидировали начавшийся в доме пожар, отмечает издание.

Во время КТО был эвакуирован весь квартал — около 100 человек, включая детей. По данным портала, несмотря на корректное поведение силовиков при эвакуации, многие испугались их появления.

Людям не разрешили воспользоваться автомобилями, всех перевезли на автобусах в здание лицея, где они провели ночь. Были организованы раскладушки и питание.

Как известно, режим контртеррористической операции в Тюмени отменили рано утром в субботу, 13 апреля. Жильцы вернулись в свои дома, им включили газ и электричество.

Теперь жители города ожидают, что ФСБ даст более подробную информацию, кого же именно ликвидировали в ночь с пятницы на субботу, отмечает издание.

После ликвидации боевиков Следственный комитет возбудил уголовные дела о приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

