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В Одессу прибыли боевые машины из США для войны в Донбассе

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© flickr.com

В порт Одессы прибыл груз американской военной техники, включая 35 боевых машин Hummer, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

По его словам, 20 из этих автомобилей будет направлены в боевые подразделения в Донбассе, а 15 — это машины медицинского обеспечения, сообщает «Укринформ».

«За последнее время уровень военно-технической помощи значительно возрос», — отметил глава украинского Минобороны во время рабочей поездки в зону постоянной дислокации 58-ой отдельной мотопехотной бригады, расположенной в Конотопе,

Министр подчеркнул, что США оказали помощь Украине более чем на 400 миллионов долларов.

«Это противотанковые средства Javelin, современные средства радиосвязи, средства артиллерийской разведки, радиоэлектронной борьбы, антиснайперские комплексы, беспилотные летательные аппараты», — сообщил Полторак.

В то же время, по словам министра, для того, чтобы Украина смогла построить сильную армию, необходимо развивать свой собственный военно-промышленный комплекс.

Как сообщал «Ридус», в марте американский генерал-лейтенант Энтони Иерарди заявил, что США планируют выделить на военную помощь Украине 250 миллионов долларов в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября.

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