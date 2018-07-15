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Черная дыра, студенты с колой и пьяные врачи: итоги недели в картинках

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  • 13 апреля 2019, 14:04
  • diliago, художник «Ридуса»

«Арт-Ридус» представляет очередную подборку мини-комиксов и анимированных иллюстраций по мотивам ярких событий недели.

Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде. Народная артистка России Лия Ахеджакова прокомментировала это событие, выразив радость.

(со звуком)

России пришлось отказаться от запуска тяжелых спутников, поскольку эксплуатация ракет «Протон-М» завершается, а создаваемые им на замену ракеты-носители «Ангара-А5» пока не готовы.

Тему научных вложений продолжает Волгоградский Государственный Университет, закупающий кока-колу для студентов на миллион рублей.

(со звуком)

Глава радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко резко высказался о сенаторе Елене Мизулиной, комментируя её желание запретить кундалини-йогу в СИЗО.

Пока Мзулина размышляет о том, что кундалини-йога провоцирует «развитие гомосексуализма», Елена Малышева в очередной раз приятно удивила поклонников своего экстравагантного творчества, разместив в Instagram ссылку на 10 упражнений для «потрясающего секса».

(со звуком)

Власти Москвы стали изымать имущество для строительства дорог.

Очередные оригинальные идеи от чиновников: скандальный депутат Елена Дерягина заявила, что студенты всегда могут заработать себе на машину.

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Копилку ярких высказываний пополнила балерина Анастасия Волочкова, заявив, что низкие пенсии — «не самая важная проблема в стране». Она предложила «всем, кому не так» в современной России, эмигрировать в другие страны. Столкнувшись со множеством замечаний, балерина не поменяла своего мнения.


Пенсии пенсиями, а есть проблемы не менее насущные. Вопреки новому судебному решению Рамзан Кадыров призвал руководство компании-поставщика ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» списать долги за газ.

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Жительница города Дзержинска в Нижегородской области выложила в соцсети видео с пьяным врачом в приемном покое городской больницы, который еле держался на ногах, но тем не менее стремился лечить пациентов.

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А после химкинский пьяный врач, будучи на вызове, торжественно пообещал избить очевидца, который снимал его на видео.

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Впервые в истории человечества был сделан снимок черной дыры. Важнейшее научное событие обошлось без российских ученых, посетовали в Российской академии наук.   (со звуком)

Но 12 апреля, аккурат в День Космонавтики, Роскосмос во главе с Дмитрем Рогозиным провозгласил свое личное открытие - открытие банка «Роскосмосбанк».

На этой многообещающей ноте «Арт-Ридус» желает вам благополучных свершений, весенних прогулок и теплого общения с близкими!

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