Черная дыра, студенты с колой и пьяные врачи: итоги недели в картинках
- 13 апреля 2019, 14:04
- diliago, художник «Ридуса»
«Арт-Ридус» представляет очередную подборку мини-комиксов и анимированных иллюстраций по мотивам ярких событий недели.
Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде. Народная артистка России Лия Ахеджакова прокомментировала это событие, выразив радость.
России пришлось отказаться от запуска тяжелых спутников, поскольку эксплуатация ракет «Протон-М» завершается, а создаваемые им на замену ракеты-носители «Ангара-А5» пока не готовы.
Тему научных вложений продолжает Волгоградский Государственный Университет, закупающий кока-колу для студентов на миллион рублей.
Глава радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко резко высказался о сенаторе Елене Мизулиной, комментируя её желание запретить кундалини-йогу в СИЗО.
Пока Мзулина размышляет о том, что кундалини-йога провоцирует «развитие гомосексуализма», Елена Малышева в очередной раз приятно удивила поклонников своего экстравагантного творчества, разместив в Instagram ссылку на 10 упражнений для «потрясающего секса».
Власти Москвы стали изымать имущество для строительства дорог.
Очередные оригинальные идеи от чиновников: скандальный депутат Елена Дерягина заявила, что студенты всегда могут заработать себе на машину.
Копилку ярких высказываний пополнила балерина Анастасия Волочкова, заявив, что низкие пенсии — «не самая важная проблема в стране». Она предложила «всем, кому не так» в современной России, эмигрировать в другие страны. Столкнувшись со множеством замечаний, балерина не поменяла своего мнения.
Пенсии пенсиями, а есть проблемы не менее насущные. Вопреки новому судебному решению Рамзан Кадыров призвал руководство компании-поставщика ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» списать долги за газ.
Жительница города Дзержинска в Нижегородской области выложила в соцсети видео с пьяным врачом в приемном покое городской больницы, который еле держался на ногах, но тем не менее стремился лечить пациентов.
А после химкинский пьяный врач, будучи на вызове, торжественно пообещал избить очевидца, который снимал его на видео.
Впервые в истории человечества был сделан снимок черной дыры. Важнейшее научное событие обошлось без российских ученых, посетовали в Российской академии наук. (со звуком)
Но 12 апреля, аккурат в День Космонавтики, Роскосмос во главе с Дмитрем Рогозиным провозгласил свое личное открытие - открытие банка «Роскосмосбанк».
На этой многообещающей ноте «Арт-Ридус» желает вам благополучных свершений, весенних прогулок и теплого общения с близкими!
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