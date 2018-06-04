Автор хита «Мало половин» рассказал, сколько ему заплатила Бузова

Московский хип-хоп исполнитель Александр Степанов, известный широкой аудитории под псевдонимом ST, рассказал, во сколько Ольге Бузовой обошлись написанные им песни «Мало половин», «Она не боится» и «Чемпион».

По словам рэпера, первую из этих композиций он подарил и сейчас получает за нее только авторские комиссионные. За две оставшихся песни Бузовой, вероятно, пришлось выложить значительную сумму.

„Мало половин“ я подарил Оле. С нее я получаю авторские. Песню „Чемпион“ я продал, а „Она не боится“ … не помню. Продал или подарил. Но авторские — мои, — рассказал исполнитель.

По словам Степанова, цены на песни за его авторством стартуют с отметки в 20 тысяч долларов (около 1,3 миллиона рублей по нынешнему курсу).

Артист также добавил, что редко идет на сотрудничество с исполнителями и никогда не рассылает свои песни потенциальным покупателям.

Я не пишу по 50 песен, не рассылаю их пачками в надежде, что кто-то одну из них споет. У меня индивидуальный, скорее психологический подход к каждому артисту — я считаю, что важно написать именно подходящую песню, чтобы это была песня этого артиста, — приводит слова ST издание Lenta.ru.

Напомним, несколькими месяцами ранее в распоряжении СМИ оказалась еще одна интересная подробность, касающаяся творчества Ольги Бузовой — концертный райдер звезды «Дома-2».