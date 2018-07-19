Элитный коньяк и охранники: опубликован нескромный райдер Ольги Бузовой

Перечень условий популярной российской певицы Ольги Бузовой, чей концерт должен состояться в ближайшие дни в Сыктывкаре, оказался в распоряжении местного информационного агентства «Север-Медиа».

Звезда реалити-шоу «Дом-2» потребовала машину представительского класса (Меrcedes, BMW или Lexus) с салоном, в котором можно курить, и личным водителем, хорошо знающим город и местные достопримечательности.

В аэропортах вылета и прибытия певице должны организовать VIP-проход.

В перечень требований артистки перед выступлением вошли — пять банок энергетического напитка, бутылка белого сухого вина (Франция, Италия), бутылка элитного коньяка и кальян на грейпфруте и миксе из апельсина, лимона и мяты.

Во время концерта Бузовой потребуются четыре охранника у сцены. Кроме того, еще двое будут ее постоянными личными телохранителями в городе.

Певица остановится в пятизвездочной гостинице в номере люкс, где круглосуточно должны быть минеральная вода без газа и фруктовая нарезка. Завтраки, разумеется, включены.

При этом размер «суточных», которые артистке заплатят организаторы концерта, оказался довольно скромным — всего 7 тысяч рублей, отмечает «МК». Правда, стоит отметить, что эти деньги не имеют никакого отношения к гонорару певицы.

Очередной тур певицы приурочен ко Дню всех влюбленных.

Ранее сообщалось, сколько стоит выступление Бузовой на новогоднем корпоративе.