Порошенко не смог навязать Зеленскому свои условия дебатов

Петр Порошенко в прямом эфире украинского телеканала «1+1» вызвал своего оппонента на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского на дебаты в студию в течение 40 минут, но вместо этого получил отказ и был уличен в недобросовестности. Когда ведущие телеканала позвонили Зеленскому, он оказался в Париже, причем с ведома действующего президента.

«Господин Петр Алексеевич Порошенко прекрасно знает, что я нахожусь в Париже, во Франции, потому что его прекрасные автомобили Службы безопасности Украины меня туда сопровождали — в аэропорт. Эта информация вам известна, у меня завтра встреча в три часа дня с президентом Франции. Поэтому господин Порошенко знает, что меня нет в Киеве. И очень странно, что уважаемый кандидат в президенты Петр Алексеевич меня приглашает в студию „1+1“», — объяснил Зеленский.



«Что касается дебатов, то мы договорились, я предложил, 19 числа на НСК „Олимпийский“, я пригласил господина Порошенко на дебаты. Он сказал: „стадион, так стадион“ и принял эти условия. Я попросил чтобы меня называли Владимир Александрович, а не „быдло“ и не „наркоман“ и так далее. Ну, скажем так, это немножечко продолжается, но ничего страшного, мы люди простые», — добавил он.

Порошенко сделал вид, что удивлен информацией о местонахождении Зеленского и попытался устроить с ним дискуссию прямо по телефону. Президент заявил, что готов провести дебаты 14 апреля, потому что 19 апреля он сам едет в Париж. Зеленский возразил, что у действующего главы государства есть в распоряжении «борт номер один» и он может слетать во Францию в любое другое время, тогда как он сам летает как обычный пассажир.

Затем оба кандидата стали перебивать друг друга и Зеленский отказался продолжать разговор, настояв на своей дате дебатов — 19 апреля, сказал «до свидания» и повесил трубку.

Напомним, 31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента. Победу в нем одержал Владимир Зеленский с результатом 30,24% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко получил лишь 15,95%. Поскольку ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал более 50% голосов избирателей, 21 апреля состоится второй тур.



Эксперты Киевского международного института социологии предсказали победу Владимира Зеленского над Петром Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине, однако на решение электората еще могут повлиять дебаты между кандидатами, вокруг которых уже случилась целая серия скандалов.

