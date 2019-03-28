YouTube забанил ролики Парфенова и Дудя

Администрация видеохостинга YouTube удалила новые видео с каналов российских журналистов Юрия Дудя и Леонида Парфенова, которые успели собрать миллионы просмотров и десятки тысяч комментариев.

При попытке просмотра обоих роликов по сохранившимся ссылкам YouTube выдает техническое сообщение: «Видео удалено за нарушение Условий использования».

Одной из возможных причин удаления роликов Парфенова и Дудя может быть ужесточение правил видеохостинга, которые требуют предупреждать о содержании рекламы в роликах, отмечая соответствующий параметр в настройках.

Напомним, 18 марта Леонид Парфенов перезапустил свою программу «Намедни», начав с исторических событий 1946 года. Первый выпуск можно было посмотреть на его YouTube-канале Parfenon, он собрал по большей части восторженные отзывы. Его все еще можно найти в Рунете, например, в соцсети «ВКонтакте».

Парфенов обещал, что программа будет выходить раз в две недели и каждый новый выпуск будет посвящен определенному году из истории СССР и России. Пока неизвестно, как блокировка первого же выпуска новых «Намедней» скажется на этих планах.

Заблокированный ролик на YouTube-канале российского журналиста Юрия Дудя «вДудь» вышел 20 марта. На этот раз Дудь взял интервью у эмигрировавшего в США резидента Comedy Club Таира Мамедова. Его копия по-прежнему доступна в соцсети «ВКонтакте».