Экс-бухгалтер «Седьмой студии» назвала виновными всех фигурантов дела

Бывший главный бухгалтер некоммерческой организации «Седьмая студия» Нина Масляева во время судебного заседания признала себя виновной в хищении 133 миллионов рублей и попросила суд не назначать ей «суровое наказание».

Масляева попросила суд не заблуждаться по поводу невиновности режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов данного дела.

«Я выполняла все указания Итина, Серебренникова, Малобродского и Вороновой. Обналичивала в огромных количествах денежные средства, выделенные АНО „Седьмая студия“ Министерством культуры на проект „Платформа“ из государственного бюджета РФ», — заявила экс-бухгалтер в суде.

Масляева добавила, что ее «руководители неоднократно пытались довести до следствия», что это именно она похитила деньги. Однако, по ее словам, «ни один главный бухгалтер не совершает обналичивание или хищение без руководства, без того чтобы ему дали указание на это».

Подсудимая отметила, что часть обналиченных денег была потрачена на проект «Платформа», сообщает RNS.

«А часть средств была похищена», — заявила Масляева, добавив, что получала за это ежемесячное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей.

Она подчеркнула, что для сокрытия хищений для Минкульта оформлялась фиктивная отчетность, которая утверждалась руководством студии и передавалась сотруднице министерства Софье Апфельбаум.

Гособвинитель со своей стороны сообщила, что Масляева полностью выполнила условия досудебного соглашения и дала необходимые следствию показания, сообщает «Интерфакс».

Напомним, 8 апреля Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде.

В мае 2017 года в квартире Серебренникова, а также в театре «Гоголь-центр» прошли обыски. В августе того же года режиссера задержали.

Серебренникова, а также бывшего генпродюсера «Седьмой студии» и экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, бывшего гендиректора организации Юрия Итина и экс главного бухгалтера Нину Масляеву обвинили в хищении не менее 68 миллионов рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа».

Позже была задержана директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Ее подозревают в подтасовке документов, благодаря чему «Седьмая студия» получила госконтракт на 214 миллионов рублей.

Никто из фигурантов уголовного дела, кроме Масляевой, не признал свою вину. Она дала показания против других обвиняемых.