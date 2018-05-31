Мосгорсуд отменил домашний арест Кирилла Серебренникова

Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде, сообщил в своем паблике театр «Гоголь-центр».

Кроме того, мера пресечения изменена другим фигурантам дела «Седьмой студии» — Юрию Итину и Софье Апфельбаум.

«Это просто невероятно!!! Это самое лучшее, что могло случиться!!! Вот прямо сейчас», — написала на своей странице в Facebook известная российская актриса Юлия Ауг.



В мае 2017 года в квартире Серебренникова, а также в театре «Гоголь-центр» прошли обыски. В августе того же года режиссера задержали.



Серебренникова, а вместе с ним бывшего генпродюсера «Седьмой студии» и экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, бывшего гендиректора организации Юрия Итина и экс-главбуха Нину Масляеву обвинили в хищении не менее 68 миллионов рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа».

Малобродский и Масляева находились под арестом, Итин и Серебренников — под домашним арестом. Свою вину не признавал никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания против бывших коллег.



В октябре 2017 года после допроса в Следственном комитете России также была задержана директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Бывшую чиновницу российского Минкульта подозревают в подтасовке документов, благодаря которым «Седьмая студия» получила госконтракт на 214 миллионов рублей.



В ноябре прошлого года режиссера Кирилла Серебренникова, а также Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софью Апфельбаум Мещанский суд Москвы признал ответчиками по гражданскому иску Министерства культуры на 133,9 миллиона рублей.